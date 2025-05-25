Hatay'da Deve Kuşunun Trafikte Koşması Vatandaşları Şaşırttı
Hatay'da çiftlikten kaçan deve kuşu, trafikte vatandaşların şaşkın bakışları arasında koşarken, biri cep telefonuyla o anları kaydetti ve 'abov' diyerek tepkisini dile getirdi.
Deve kuşunu trafikte gören vatandaşın 'abov' diyerek şaşkınlık yaşadığı anlar gülümsetti
HATAY - Hatay'da çiftlikten kaçarak karayoluna çıkan deve kuşunu fark eden vatandaşın kayıt aldığı anlarda 'abov' diyerek şaşkınlığı dile getirdiği anlar gülümsetti.
İskenderun ilçesinde çiftlikten kaçan deve kuşu, Profesör Muammer Aksoy Caddesi'nde karayoluna çıkarak trafiğe girdi. Trafikte deve kuşunu bir anda karşısında gören sürücü zor anlar yaşadı. Deve kuşunun trafikte koştuğu anları cep telefonuyla kayıt altına alan vatandaşın 'abov' diyerek şaşkınlık yaşadığı anlarsa gülümsetti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OGÜN ASLAN - Güncel