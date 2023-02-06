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Hatay'da depremzedelerin barınma ihtiyaçları karşılanıyor

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Hatay'da depremzedelerin barınma ihtiyaçları karşılanıyor

Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Hatay'daki depremzedeler tahsis edilen alanlarda barınıyor.

Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Hatay'daki depremzedeler tahsis edilen alanlarda barınıyor.

İskenderun ve Arsuz ilçelerinde, okul, spor salonu, yurt ile camiler konaklamaya açıldı.

Yağmurun etkili olduğu bölgede, fuar alanı Arsuz Expo'da da depremzedelere barınma desteği sağlandı. Bazı depremzedeler, besledikleri evcil hayvanlarıyla fuar alanına geldi.

Enkazdan kurtulan 60 yaşındaki Seher Öksüz, depremden etkilenen Fatih Mahallesi'ndeki 9 katlı apartmanın yıkıntıları arasından çıktıklarını söyledi.

Kedileri Şiva'yı da yanlarına aldıklarını belirten Öksüz, "Kedimizi de unutmadık, onu da yanımıza aldık. O da bir canlı, apartmanda bırakamazdık. Herkesle kenetlendik, birbirimize yardımcı olduk. Arabası olmayanları aracımıza aldık. Bugün buradayız." diye konuştu.

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Kaynak: AA / Güncel

Kahramanmaraş İskenderun Arsuz Hatay Güncel Haberler

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