Hatay'da Depremzedelere Sinema Etkinliği

Hatay'ın Samandağ ilçesinde konteyner kentte depremzede ailelere ve çocuklara moral olması için sinema etkinliği düzenlendi. Samandağ kaymakamlığı koordinesiyle düzenlenen organizasyonda sinema etkinliğinin yanı sıra çocuklar için oyun gösterimi de yapıldı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde konteyner kentte depremzede ailelere ve çocuklara moral olması için sinema etkinliği düzenlendi.

Asrın Felaketi olarak adlandırılan 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremlerden en çok etkilenen illerden birisi olan Hatay'da depremzedelere moral olması için konteyner kentte sinema etkinliği düzenlendi.

Samandağ kaymakamlığı koordinesiyle düzenlenen organizasyonda sinema etkinliğinin yanı sıra çocuklar için oyun gösterimi de yapıldı. - HATAY