HATAY'DA DEPREMZEDELERE HAZIR SU TEDARİĞİ

DEPREMLER nedeniyle su şebekelerinin yoğun hasar gördüğü Hatay'da depremzedelere başta Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Acil Sosyal Yardım Ekibi (ASYA) olmak üzere pek çok kamu ve sivil toplum kuruluşu tarafından her gün TIR'larla yüz binlerce litre hazır su gönderiliyor.

DEPREMLER nedeniyle su şebekelerinin yoğun hasar gördüğü Hatay'da depremzedelere başta Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Acil Sosyal Yardım Ekibi (ASYA) olmak üzere pek çok kamu ve sivil toplum kuruluşu tarafından her gün TIR'larla yüz binlerce litre hazır su gönderiliyor.

Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremler nedeniyle su şebekelerinin büyük oranda zarar gördüğü kentte çoğu yerde kesintiler yaşanırken, kesinti olmayan bölgelerde ise sağlık açısından su tüketilmemesi önerildi. Depremzedelere ayni yardım faaliyetlerini organize eden başta Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı ASYA olmak üzere çok sayıda kamu kurumu ve sivil toplum kuruluşu da depremin ilk gününden bu yana afetzedelere su yardımı yapmaya başladı. Türkiye'nin dört bir yanından tedarik edilerek Hatay'ın çeşitli noktalarına getirilen yüz binlerce litre hazır su daha sonra forkliftlerle TIR'lara yüklenerek kent merkezi ve ilçelerdeki 23 çadır kente, 13 sosyal markete, mobil market araçlarına ve yine kentin dört bir yanında çadırlarda kalan depremzedelere ulaştırılıyor. (DHA)