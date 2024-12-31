Üye Girişi
Haberler
Rusya'nın korkunç planı: Askeri eğitimler başladı hedefte iki ülke var
Rusya'nın korkunç planı: Askeri eğitimler başladı hedefte iki ülke var
2025'in ilk dakikalarından itibaren geçerli olacak! İşte yeni yılın zamlı ürünleri
2025 yılında zamlanacak ürün ve hizmetler belli oldu
600 Milyon TL'lik büyük ikramiye için geri sayım başladı
600 Milyon TL'lik büyük ikramiye için geri sayım başladı
Çalıların arasından gelen kötü kokuyu takip edenler gördükleri karşısında dehşete düştü
Çalıların arasından gelen kötü kokuyla tesadüfen bulundu

Hatay'da depremzedeler yeni yıla konutlarında giriyor

Hatay'da depremzedeler yeni yıla konutlarında giriyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın merkez Antakya ilçesindeki Gülderen Mahallesi'nde Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) inşa edilen konutlarına yerleşen depremzedeler, yeni yılı sıcak yuvalarında karşılıyor.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesindeki Gülderen Mahallesi'nde Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) inşa edilen konutlarına yerleşen depremzedeler, yeni yılı sıcak yuvalarında karşılıyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin yıkıma neden olduğu kentte, vatandaşların yeni evlerinde güvenle oturabilmesi için yapılan binalar yükselmeye devam ediyor.

Bu kapsamda Gülderen Mahallesi'nde yapımı tamamlanan deprem konutlarına yerleşen afetzedeler, yeni yıla sıcak yuvalarında giriyor.

Depremzedelerden Meryem Konaç (55), AA muhabirine, depremlerin ardından eşi Abdülvahit Konaç ve 5 çocuğuyla zor günler geçirdiklerini söyledi.

Yeni yılı sıcak yuvasında geçireceği için mutlu olduğunu anlatan Konaç, "Allah'a şükür evimiz güzel ve sıcacık ama çocuklarımız depremden sonra uzak kaldı. Eskiden yılbaşını hep beraber geçirirdik, yine de buna da şükür günlerimiz iyi geçiyor. İleride inşallah tüm çocuklarım gelir ve beraber yeni yılı geçiririz." dedi.

Konaç, yeni yılda tüm depremzedelerin evlerine kavuşmalarını diledi.

Evlerinde güvenle ve huzurla oturduklarını kaydeden Konaç, "Evimiz çok güzel, 3+1 ve her odası sıcacık, çok şükür eksiği de kalmadı. Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'dan ve tüm devletimizden Allah bin kere razı olsun." diye konuştu.

Gülderen Mahallesi'ndeki deprem konutlarında yaşayan 56 yaşındaki Cuma Önal da evlerinde huzurla oturduklarını söyledi.

Depremlerin ardından ilk kez evlerinde yeni yılı karşılayacaklarını anlatan Önal, "Yeni yılı yeni evimizde geçiriyoruz, Allah Cumhurbaşkanı'mızdan razı olsun, 1,5 sene içerisinde şükürler olsun evi bitirdiler, herkese nasip olur inşallah." ifadelerini kullandı.

Aysel Önal da depremlerin ardından yeni yılı sıcak yuvalarında geçireceklerini belirterek, "Önce çadırda ardından da konteynerde kaldık, sonrasında da ev çıktı. Yeni yılı evimizde geçiriyoruz, ailemizle birlikte kutlayacağız." dedi.

Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel
img

Takımı borç batağında
img

Çalıların arasından gelen kötü kokuyla tesadüfen bulundu
img

Ford "İsrail terörist bir devlettir" dedi; ortalık karıştı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeni yıla saatler kala binlerce İstanbullu, Taksim'e akın etti
Adım atacak yer kalmadı! Yeni yıla saatler kala insan seli
İstenmeyen gelinden yeni paylaşım
İstenmeyen gelinden yeni paylaşım
Mahmut Tuncer'in kızından cesur paylaşım! 'Baban görmesin' yorumları yapılıyor
Mahmut Tuncer görmesin
Öcalan'ı İmralı'da kim tokatladı? Ümit Özdağ'dan büyük ses getirecek iddia
Öcalan'ı İmralı'da kim tokatladı? Özdağ'dan ses getirecek iddia
2025'in ilk gününde benzin, mazot ve LPG'ye zam
Benzin, mazot ve LPG'ye büyük zam
Esra Dermancıoğlu Türkiye'yi terk etti! İşte yerleştiği ülke
Sürpriz bir kararla Türkiye'yi terk etti! İşte yerleştiği ülke

Son Dakika Haberleri

Cemre Baysel hangi şarkıyı söyledi? 2025 O Ses Türkiye Yılbaşı Cemre Baysel kimdir, kaç yaşında? Esra Bilgiç hangi şarkıyı söyledi? 2025 O Ses Türkiye Yılbaşı Esra Bilgiç kimdir, kaç yaşında, evli mi? Esra Bilgiç hangi dizilerde, filmlerde oynadı? Deniz Baysal hangi şarkıyı söyledi? 2025 O Ses Türkiye Yılbaşı Deniz Baysal kimdir, kaç yaşında? Diren Polatoğulları hangi şarkıyı söyledi? 2025 O Ses Türkiye Diren Polatoğulları kimdir? Ersin Arıcı hangi şarkıyı söyledi? O Ses Türkiye Yılbaşı Ersin Arıcı kimdir, kaç yaşında, evli mi? Çağlar Ertuğrul hangi şarkıyı söyledi? 2025 O Ses Türkiye Yılbaşı Çağlar Ertuğrul kimdir kaç yaşında Eser Yenenler hangi şarkıyı söyledi? 2025 O Ses Türkiye Yılbaşı Eser Yenenler kimdir, kaç yaşında? Doğukan Güngör hangi şarkıyı söyledi? (FATİH )2025 O Ses Türkiye Yılbaşı Doğukan Güngör kimdir? Dilan Çiçek Deniz hangi şarkıyı söyledi? 2025 O Ses Türkiye Yılbaşı Dilan Çiçek Deniz kimdir? 1 Ocak 2025 Günlük Burç Yorumları: 2025'te burçları neler bekliyor? 1 Ocak Çarşamba burç yorumları! Aleyna Tilki hangi şarkıyı söyledi? 2025 O Ses Türkiye Yılbaşı Aleyna Tilki kimdir, kaç yaşında?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.