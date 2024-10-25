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Antakya'da Depremzedelere Yeni Yuvalarıyla Mutluluk Geldi

Antakya'da Depremzedelere Yeni Yuvalarıyla Mutluluk Geldi
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Hatay'ın Antakya ilçesindeki Gülderen Mahallesi'nde TOKİ tarafından inşa edilen konutlara yerleşen Önal ailesi, deprem sonrası yeni evlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. Depremin getirdiği zorlu günler geride kalırken, Cuma Önal ve ailesi, yeni evlerinde güven içinde yaşamanın sevinci içindeler. Önal ailesi, evlerinin durumunun beklediklerinden daha iyi olduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesindeki Gülderen Mahallesi'nde Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) inşa edilen konutlarına yerleşen Önal ailesi, yeni yuvalarından kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin yıkıma neden olduğu kentte, vatandaşların yeni evlerinde güvenle oturabilmesi için yapılan binalar yükselmeye devam ediyor.

Bu kapsamda Gülderen Mahallesi'nde yapımı tamamlanan konutlarına yerleşen Önal ailesi, yeni yuvalarına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Depremzede Cuma Önal (55), gazetecilere, depremden sonra eşi ve 3 çocuğuyla zor günler geçirdiklerini söyledi.

Konutların yapımında emeği geçen herkese teşekkür eden Önal, "Depremlerde ailemle ben iyi durumdaydık ama akrabalarımızdan kayıplarımız oldu. Aksaray Mahallesi'ndeki evimiz depremlerde hasar alarak yıkıldı. Böyle bir evi beklemiyorduk, çok şükür bizlere nasip oldu, evimiz çok güzel." dedi.

Önal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a deprem bölgesine desteklerinden dolayı ayrıca teşekkür etti.

Aysel Önal (56), depremlerde unutamayacakları acıları yaşadıklarını söyledi.

Evine kavuşmanın heyecanını yaşadığını anlatan Önal, "Evimizden çok memnunuz, emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Aksaray Mahallesi'ndeki yıkılan evimin aynısı sanki planı bile aynı. Tabii üzüldük biraz ama yavaş yavaş normale dönmeye çalışıyoruz."

Senanur Önal (16) da evlerinin çok güzel olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel

Antakya Deprem hatay

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