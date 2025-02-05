Bakan Fidan: Trump'ın 'Gazze'yi devralacağız' çıkışı kabul edilemez

Trump'ın "Gazze'yi devralacağız" tehdidine Türkiye'den ilk tepki
Netahyahu mesajı net bir şekilde verdi! İsrail, Gazze'de katliama kaldığı yerden devam edecek

Ateşkes sevinci kısa sürdü! Mesajı verdi, katliama devam edecek
Bu markalardan uzak durun! Vatandaşa sucuk yerine tavuk kafası, köfte yerine kalp yedirmişler

Bakanlık ifşa etti! Vatandaşa sucuk yerine tavuk kafası yedirmişler
Bakan Fidan: Erdoğan-Şara zirvesinde YPG'nin nasıl çözüleceği ele alındı

Ankara'daki 3,5 saatlik zirveye damga vuran başlık

Hatay'da Depremzedeler Yeni Evlerine Yerleşti

Hatay'da Depremzedeler Yeni Evlerine Yerleşti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Arsuz ilçesinde, 6 Şubat 2023 depremlerinden etkilenen 195 afetzede, TOKİ tarafından tamamlanan yeni konutlarına yerleşerek güvenli bir hayata başladı. Afetzedeler, devletin destekleri için teşekkür ederek yeni evlerinin mutluluğunu paylaştılar.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) yapımı tamamlanan konutlarına yerleşen 195 afetzede, 6 Şubat 2023'teki depremlerinin ikinci yılında evlerine kavuşmanın sevincini yaşıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Arsuz'da evleri yıkılan veya hasar görenlerin yeni konutlarına yerleştirme amacıyla çalışmalara devam ediyor.

Bu kapsamda TOKİ tarafından Arpaderesi Mahallesi'nde geçen yıl ekim ayında yapımına başlanılan 3 bin 90 konuttan 308'i tamamlandı.

İşlemleri tamamlanan 195 dairenin de anahtarlarının kurada adı çıkan vatandaşlara verilmesiyle afetzedeler evlerine yerleşmeye başladı.

Yeni konutlarına taşınan aileler, afetin ikinci yılında güvenli ve sıcak yuvalarına kavuşmanın sevincini yaşıyor.

"Evde hiçbir sıkıntımız yok"

Afetzedelerden 68 yaşındaki Yaşar Sığınç, AA muhabirine, evlerine 1 hafta önce yerleştiklerini söyledi.

Yaşadıkları apartmanın depremlerde yıkıldığını anlatan Sığınç, güvenli bir eve yerleşmenin sevincini yaşadığını ifade etti.

Sığınç, evlerinin yapımında emeği geçenlere teşekkür ederek, şöyle konuştu:

"Yeni bir eve kavuşmak bizi sevindirdi. Bir an önce herkesin evlere yerleşmesini istiyorum. Bir kere evin her şeyi var. Evde hiçbir sıkıntımız yok. Gerçekten bu kadar güzel olabileceğini hayal etmemiştim."

Depremzede 67 yaşındaki Bediha Sığınç da yeni yuvasının çok güzel olduğunu dile getirdi.

Konutuna yerleşen afetzedelerden 65 yaşındaki Cevdet Karaçaylı ise yeni evine geçmesiyle zor günleri atlattıklarını söyledi.

Depremin ilk başından bugüne devletin hep yanlarında olduğunu anlatan Karaçaylı, "Sayın Cumhurbaşkanımız ve Arsuz Kaymakamımıza bizi tek başımıza bırakmadıkları için teşekkür ediyoruz. Konteyner yaşamına göre burası süper. Allah'a çok şükür her şeyden çok memnunum." diye konuştu.

Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Görüntüyü izleyen herkes aynı soruyu soruyor: ABD'yi kim yönetiyor?

Görüntüyü izleyen herkes aynı soruyu soruyor
Otel yangınında 8 yakınını kaybeden AK Partili Güler ilk kez konuştu

Otel yangınında 8 yakınını kaybeden AK Partili Güler ilk kez konuştu
933 lirası olmayan havalimanındaki kuyruğa takıldı

Cüzdanında 933 lira yoksa yandın! Kuyruğun sonu görünmüyor
Hamas'tan 'Gazze'yi devralacağız' diyen Trump'a jet yanıt

Trump'ın "Gazze" tehdidine Hamas'tan jet yanıt
Özlem Zengin'in Erdoğan ile tanıştırdığı yeğeni Konya Hakimliği'ne atandı

Özlem Zengin'in yeğeninin nereye atandığı belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası'nda tarihe geçen an

Türk futbol tarihine geçen an

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.