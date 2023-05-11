Hatay'da depremzedeler için kurulan Gönül Mutfağı, öğrencilere kahvaltılık çıkarıyor

HATAY'da şef Ebru Baybara Demir'in kurduğu ve günde 50 bin depremzedeye yemek sağlayan Gönül Mutfağı'nda okullarına dönen öğrenciler için de kahvaltılık çıkarılmaya başlandı. Mutfağın kurucu ve koordinatörlerinden Kadir Sancar, "Çocukların mutluluğunu görmek, paha biçilmez bir şey. Şu anda günlük 13 bin kahvaltılık tabildot çıkarıyoruz ancak talep olması halinde bu sayıyı 25 bine çıkarma imkanımız var" diye konuştu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin en çok etkilediği Hatay'da, depremzedelerin yemek ihtiyacının giderilmesi için Muhyiddin İbni Arabi Erkek Öğrenci Yurdu, şef Ebru Baybara Demir tarafından aşevine dönüştürüldü. Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından gelen çok sayıda gönüllünün katılmasıyla, aşevi her gün 50 bin depremzedeye yemek dağıtmaya başladı. Kentin birçok ilçesinde okulların açılmasıyla öğrenciler de eğitim ve öğretime başladı. Velilerin, çocuklarının kahvaltıya ulaşması konusunda sıkıntı yaşadıklarını söylemesi üzerine Gönül Mutfağı kahvaltılık çıkarma kararı aldı. Her sabah hazırlanan tabildotlara domates, peynir, zeytin, poğaça, reçel, tereyağı konularak günde 13 bin öğrenciye gönderilmeye başlandı.

"Çocukların mutluluğunu görmek, paha biçilmez bir şey. Mutfağımızdaki yiyecekleri de desteklerle sağlıyoruz ve sağlıklı bir şekilde gıdaya ulaşmaları için çalışıyoruz. Deprem bölgesinde zor psikolojiler yaşanıyor. Çocukların mutlu olduğu yerde hepimiz mutlu oluyoruz. Şu anda günlük 13 bin kahvaltılık çıkarıyoruz ancak talep olması halinde bu sayıyı 25 bine çıkarma imkanımız var."