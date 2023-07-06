HATAY'DA DEPREMZEDELER İÇİN 'DOSTLUK KENTİ' KURULDU

SHANGRİ-La Grubu tarafından Hatay'daki depremzedelerin hayatlarını yeniden inşa etmeye başlamaları için hayata geçirilen, 300 konteynerden oluşan toplumsal destek projesi Hatay Dostluk Kenti açıldı.

Antakya İlçesi Derince Mahallesi'nde Shangri-La Grubu ve Türkiye Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) iş birliğinde 80 dönümlük arazi üzerine kurulan 300 konteynerlik Dostluk Kenti, Shangri-La Group Bölge CEO'su Kong Leong Chan, Shangri-La Group Bağımsız Direktörü Shulamite Khoo, Shangri-La Group İnsan Kaynaklarından Sorumlu Başkan George Tan, Shangri-La Bosphorus, Istanbul ortaklarından Merve Tanrıverdi, Shangri-La Bosphorus, Istanbul Genel Müdürü TJ Joulak, Çin Ankara Büyük Elçiliği Ekonomi ve Ticaret Müsteşarı Liu Yu Hua, Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Veysel Eren ve AFAD Hatay Geçici Barınma Alanları Koordinatörü Güray Karakaya ve AFAD Konya İl Müdürü Yıldız Tosun'un da katıldığı organizasyonla açıldı.

Grubun Asya mirasından gelen bulundukları bölgenin temel değerlerinden biri olan yerel toplulukları desteklemek mottosuyla hayata geçirilen Dostluk Kenti Projesi, 6 Şubat Kahramanmaraş depreminden etkilenen ailelere destek olmak, onlara hayati ihtiyaçları için gerekli yaşam alanı sağlamak ve geleceğe dair umutlarını yeniden inşa etmelerine yardımcı olmak amacıyla kuruldu.

Depremin hemen ardından Türkiye'de kurtarma çalışmaları başlatan Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti ve Hong Kong SAR Hükümeti'nden ilham alan Shangri-La Grubu, kurumsal vatandaşlık ve sürdürülebilir kalkınma konularında lider olmayı ve toplumların yaşamları üzerinde olumlu bir etki yaratmaya kendini adamış bir grup olarak 'Dostluk Kenti' adlı toplumsal destek projesini Hatay'da hayata geçirdi.

'GERÇEK DOSTLAR ZOR ZAMANLARDA ORTAYA ÇIKAR'

Açılış töreninde konuşan Çin Ankara Büyük Elçiliği Ekonomi ve Ticaret Müsteşarı Liu Yu Hua, son yıllarda, iki ülkenin liderlerinin stratejik öncülüğü ve tarafların ortak çabalarıyla, Çin-Türkiye stratejik iş birliği ilişkisinin istikrarlı bir şekilde gelişmekte olduğunu söyledi.

Türkiye'de yaşanan deprem felaketinden sonra, Çin'de tüm kesimlerin aktif olarak yardım elini uzattığını kaydeden Çin Ankara Büyük Elçiliği Müsteşarı Hua, 'Bu iki ülke ve iki halkın dostluk bağlarını tam anlamıyla yansıtmıştır. Çin'in tüm kurumlarının çabaları, deprem ve yardım çalışmalarına önemli bir katkıda bulunmuş ve Türk atasözünde ifade edilen "Gerçek bir dost en zor zamanlarda ortaya çıkar" sözünü canlı bir şekilde kanıtlamıştır. Çin'in de benzer bir atasözü vardır: "Dost kara günde belli olur" Bu durum, sadece kalplerimizin birleştiğini değil, kültürümüzün de birbirine benzediğini göstermektedir' dedi.

'DEPREMDE 95 PERSONEL VE 276 ÖĞRENCİMİZİ KAYBETTİK'

Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Veysel Eren de 6 Şubat tarihinde meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremlerde en çok zarar gören ve en çok can kaybının olduğu ilin Hatay olduğunun altını çizerek, Mustafa Kemal Üniversitesinin de depremlerden en çok etkilenen üniversitelerden biri olduğunu belirtti. Rektör Eren, depremde 95 personelini ve 276 öğrencisini kaybettiklerini aktardı.

Eren Konuşmasını şöyle sürdürdü:

'Personelimizin büyük bir kısmı depremde evlerini kaybetti. İçinde bulunduğumuz bu alan üniversitemiz meslek yüksekokuluna ait 80 dönüm bir alan. Barınma imkanı sağlanması için AFAD'tan teklif geldiğinde hiç tereddüt etmeden kabul ettik. Bu konteynerlarda kendi personelimizin de barınmasına olanak sağlandığı için mutluyum. Bu vesile ile AFAD'a ve Shangri-La Group'a bu kentin oluşmasına katkılarından dolayı teşekkür ediyorum.'

'SEVİNCİMİZ BURUK'

AFAD Hatay Geçici Barınma Alanları Koordinatörü Güray Karakaya ise ?Kaybettiklerimizin acısını derinden yaşarken hayatta kalanlar için bir nebze de olsa destek olmanın buruk sevincini yaşıyoruz. Bu açılış vesilesiyle Hatay Dostluk Kenti'nin kuruluşuna destek olan Shangri-La Grubunun değerli üyelerine teşekkür ediyor, minnetlerimi sunuyorum? dedi.

'BARINMA İMKANI OLMAYANLARA GÜVENLİ VE EMNİYETLİ BİR YAŞAM ORTAMI SUNUYOR'

Shangri-La Group Yönetim Kurulu Başkanı Hui Kuok da açılışla ilgili mesajlarını şu şekilde iletti:

'Dostluk Kenti'nin, toplumların tamamen iyileşmesine giden uzun yolda ilk adımlarını atanlara desteğimizi göstermek için küçük ama anlamlı bir jest olmasını umuyoruz. Hem İstanbul'daki hem de dünyanın dört bir yanındaki meslektaşlarımızın zorlu pandemi günlerini atlattıktan sonra kendi kaygılarını bir kenara bırakarak bu anlamlı projeye destek vermelerinden büyük memnuniyet duyuyorum. Bu projenin hayata geçirilmesindeki güçlü destekleri için Türk hükümetine ve özellikle Hatay Valiliğine teşekkür etmek istiyorum. Son olarak, Hatay'da ihtiyaç sahiplerine yardım etmek için yapılması gerekenler konusunda bizimle tam bir uyum içinde olan Tanrıverdi Holding'e ve İstanbul'da 10 yıldır faaliyet gösteren Shangri-La Bosphorus, Istanbul otelimizin ortağı Sayın Merve Tanrıverdi'ye de teşekkür etmek isterim. Hatay'ın geleceğinin yeniden inşasına yardımcı olmak üzere toplumun tüm üyelerini bir araya getirmede rol oynayabildiğimiz için onur duyuyoruz.'

DOSTLUK KENTİ'NİN ÖZELLİKLERİ Hatay Dostluk Kenti, yerleşecek depremzedelerin ihtiyaçları ve konforu göz önünde bulundurularak tasarlandı. Bölgenin sert ve değişken hava koşullarına dayanacak şekilde inşa edilen güçlendirilmiş yapılarla mevcut barınma imkanı olmayanlara güvenli ve emniyetli bir yaşam ortamı sunuyor. Konteyner kentte yer alan konutlar aynı zamanda tesisat, elektrik gibi temel olanakların yanında yatak, sandalye, buzdolabı gibi temel ev eşyalarını da içeriyor. Depremzedelerin tüm ihtiyaçlarını gözeterek hazırlanan Dostluk Kenti, barınma alanı sağlamanın yanı sıra, bölgede kanser tedavisi gören çocuklara da destek oluyor; aileler içinse eğitim ve psiko-sosyal destek sağlıyor.