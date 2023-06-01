Hatay'da depremzedeler briket evlere yerleşmeye başladı

Hatay'da depremlerin yıkımı sonrası yapımı tamamlanan briket evlere yerleşen depremzedelerin mutluluğu yüzlerine yansıdı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu öncülüğünde Kumlu Kaymakamlığı ve Kumlu Belediyesi işbirliğinde yapılan 100 adet briket evde ailelerin tüm ihtiyaçları düşünüldü. Ev ortamına kavuşan depremzedelerin memnuniyeti ise görülmeye değer.

Depremlerin büyük yıkıma yol açtığı Hatay'da, depremzedeler yapımı tamamlanan briket evlere yerleşmeye başladı. Ev ortamına kavuşan depremzedelerin mutlulukları yüzlerine yansıdı.

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremler, 11 il içinde en büyük yıkımı Hatay'da yaptı. Kentte konteyner kurulumlarının yanında geçici barınma ihtiyacını karşılayacak yapılar da inşa edilmeye devam ediyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu öncülüğünde Kumlu Kaymakamlığı ve Kumlu Belediyesi işbirliğinde briket evlerin yapımı tamamlandı. İki oda, mutfak, banyo, tuvaleti bulunan 35 metrekarelik 100 adet briket eve depremzedelerin yerleştirilme işlemleri başladı. Ailelerin yeni yuvalarında beyaz eşya, koltuk takımı, ocak, fırın ve vantilatöre kadar tüm ihtiyaçları düşünüldü. Yerleşkede park, anaokulu, mescit ve yeşil alanlar da yer alırken, çevre düzenlemesi yapılan evler dron ile de görüntülendi.

"Beğendiğimi seçmemi istediler"

Terör gazisi emekli Başkomiser Abdi Dağdeviren, "Evim depremde büyük hasar gördü. Kurtarabildiğim eşyaları taşıdığım yerde yangın da çıkınca üzerimdeki elbiselerimle kaldım. Bize öncelik tanıdılar, buraya yerleştik. Beğendiğin evi, beğendiğin yeri seç dediler. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Evim gayet güzel, çok memnunum. Televizyonum, buzdolabım, koltuk takımı, bir evde olması gereken her şey var. Daha önce sıkıntı çektik ama Cumhurbaşkanımızdan, İçişleri Bakanımızdan Allah razı olsun" dedi.

"Normal evden farkı yok"

Mutluluğu yüzüne yansıyan 3 çocuk annesi ev hanımı Betül Menteş, "Depreme evde yakalandık, kapı kilitlenince dışarı çıkamadık. Evimizin bir bölümü yıkıldı ama bize bir şey olmadı. Bir süre babamlarda, daha sonra çadır kentte kaldık. Başvurumuz sonuç verdi ve buraya yerleştik. Evimiz çadıra göre çok lüks, diğer evlerimizden pek farkı yok. Tüm eşyalarımız var. Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun, her türlü ihtiyacımızı karşılıyorlar" diye konuştu.

"Fazlası var, eksiği yok"

6 kişilik ailesiyle ev ortamına kavuşan Meryem Alaçay, "Deprem günü kıyameti yaşadık. Her sarsıntıda o günü hatırlıyoruz. Rabbim bize fırsat verdi evden çıkabildik. Çadır kentten sonra buraya geldik. Buranın imkanları çok iyi. Bize bu imkanı sağlayan herkesten Allah razı olsun. Fazlası var, eksiği yok. Ev ortamı bildiğiniz" ifadelerini kullandı. - HATAY