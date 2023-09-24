Hatay'da depremzede Kore gazilerine, 'Koreli kardeşleri'nden yardım eli

HATAY'da Kore gazilerinin depremde yıkılan evleri ile Hatay Muharip Gaziler Derneği binası, Koreliler Derneği tarafından yeniden inşa ediliyor.

HATAY'da Kore gazilerinin depremde yıkılan evleri ile Hatay Muharip Gaziler Derneği binası, Koreliler Derneği tarafından yeniden inşa ediliyor.

Hatay Muharip Gaziler Derneği'nin eski Antakya sokaklarındaki binası, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkıldı. Türkiye'de yaşayan Korelilerin 2009 yılında kurduğu Koreliler Derneği ile Türkiye Kore Gazileri Anma Topluluğu iş birliğiyle, dernek binasının, belediyenin Atatürk Parkı içerisinde tahsis ettiği alanda yeniden inşa edilmesine karar verildi. Depremzede Kore Gazilerine Destek Projesi kapsamında, evi yıkılan Kore gazilerinin evlerini de yeniden inşa etmeye karar veren Koreliler Derneği, evi hasar gören gazilere de onarım için yardım eli uzattı.

Yeni dernek binasının yer tahsisi için Atatürk Parkı'nda tören düzenlendi. Törene, Türkiye Kore Gazileri Anma Topluluğu Başkanı Kyubaek Cho, Genel Sekreter Osman Sooyong Oh, Koreliler Derneği Başkanı Younghoon Kim, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanı Beyazıt Yumuk, Muharip Gaziler Derneği Hatay İl Başkanı Ramzi Bakır, Kore gazileri ve yakınları katıldı.

'KARDEŞLİK SADECE KAN BAĞIYLA OLMUYOR'

Törende konuşan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanı Beyazıt Yumuk, 1950'de başlayan Türk-Kore kardeşliğinin 6 Şubat'ta yaşanan deprem sonrası da devam ettiğini belirterek, "Kardeşlik sadece kan bağıyla olmuyor. Geçmişte kader birliği yaptığımız Koreli kardeşlerimiz bugün, 1950-1953 yılları arasında Kore halkının bağımsızlık mücadelelerinde yanlarında olan kahramanlara bir ahde vefa göstererek gazilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak üzere bizim yanımızdalar. Kore'de verdiğimiz 890 şehit ve 21 bin 212 gazimizin fedakarlıklarına karşı göstermiş oldukları vefadan dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz" dedi.

'KORE GAZİLERİMİZLE BİRLİKTE YÜRÜYECEĞİZ'

Türkiye Kore Gazileri Anma Topluluğu Genel Sekreteri Osman Sooyong Oh ise depremden sonra bölgenin halini gördüklerinde, 1950 yılında yaşanan Kore Bağımsızlık Savaşı'ndaki bölgenin durumuna benzettiklerini, bu yüzden çok üzüldüklerini söyledi. Oh, "1950 yılında Kore'ye gelen kardeşlerimiz nasıl canlarını feda ettiyse biz de aynı şekilde deprem sonrası Türk halkına yardım etmek zorunda olduğumuzu hissettik. Türk devleti ve Kore gazilerimizle birlikte yürüyeceğiz" diye konuştu.

İLK PREFABRİK EV TESLİM EDİLDİ, HASARLI EV ONARILDI

Yer tahsis töreninin ardından, merhum Kore gazisi Salim Alkan'ın yıkılan evinin yerine inşa edilen prefabrik konut, Alkan'ın eşi Meryem Alkan'a teslim edildi. Proje kapsamında Kore Gazisi Ali Çekmen'in eşinin yaşadığı evin depremde hasar gören kısmı da onarıldı. Kore Gazisi İzzettin Alkan'ın depremde yıkılan evinin yeniden inşa sürecinin devam ettiği bildirildi. Hatay Muharip Gaziler Derneği binasının inşa süreci ise önümüzdeki ay başlayacak.