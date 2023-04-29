Hatay'da depremzede kadın gözleme yaparak aile bütçesine katkı sağlıyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da evi ağır hasar gören kadın, eşinin de desteğiyle yol kenarına kurduğu barakada, odun ateşinde yaptığı gözlemeleri satarak aile bütçesine katkıda bulunuyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da evi ağır hasar gören kadın, eşinin de desteğiyle yol kenarına kurduğu barakada, odun ateşinde yaptığı gözlemeleri satarak aile bütçesine katkıda bulunuyor.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinde evi ağır hasar gören 4 çocuk annesi Nesibe Koçak, kaldığı çadırda bir süre sonra oturmaktan sıkılarak çalışmaya karar verdi.

Emekli eşi Süleyman Koçak'ın da desteğiyle en iyi bildiği işe girişen 50 yaşındaki kadın, yaklaşık 1,5 ay önce yol kenarına kurdukları barakada, odun ateşinde yaptığı gözleme ve köy ekmeğini satarak ailesinin geçimine destek sağlıyor.

Nesibe Koçak, AA muhabirine, ailesiyle kaldıkları çadırda oturmaktan sıkıldığını ve tandırda pişirdiği gözlemeleri çok beğenen eşinin, "Gel gözleme yapalım" demesi üzerine bu işe giriştiğini anlattı.

Yol kenarına yaptıkları barakada eşiyle sırt sırta vererek çalıştıklarını aktaran Koçak, "Müşteriler, 'elin lezzetli' diyorlar. İnşallah rızkımız böyle büyür. Ispanaklı, çökelekli, patatesli ve peynirli gözleme yapıyorum. Sac ekmeği de yapıyorum. Aile bütçeme katkıda bulunuyorum. Önceki hayatımıza dönmemiz zor. Hayattayız, yaşamaya devam edeceğiz. Nereye gidersek mutlaka bir şeylerle uğraşmamız lazım ki hayat geçsin." diye konuştu.

"40 yıl çalıştım, 70 saniyede hepsi gitti"

Süleyman Koçak ise odun getirme, ateş yakma, çayı demleme ve müşterilerle ilgilenme görevinin kendisinde olduğunu ifade etti.

Depremde maddi olarak her şeylerini kaybettiklerini ve hayata sıfırdan başladıklarını belirten Koçak, "40 yıl çalıştım, 70 saniyede hepsi gitti. Şimdi bir daha başlayacağız. Ne olur bilmiyorum. Çabalamazsan kazanamazsın ki. Çadırın altında 3-4 ay oturabilirsin, ondan sonra. İlla bir şey yapman gerekiyor." dedi.

Koçak, yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen yılmadan mücadeleye devam edeceklerini kaydetti.