Hatay'da depremzede çocuklar konteyner kentteki kütüphanede kitapla buluştu

MERT MURAT YAŞAR/ALİ KEMAL ZERENLİ - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen Hatay'ın İskenderun ilçesindeki konteyner kentte oluşturulan kütüphane sayesinde çocuklar kitapla buluştu.

İskenderun Teknik Üniversitesi Yerleşkesi'nde, Arkas Holding tarafından AFAD koordinasyonunda 260 konteynerin yer aldığı Arkas Yaşam Merkezi'nde açılan kütüphane faaliyete başladı.

Kütüphanede, Arkas Spor'un Fenerbahçe HDI Sigorta ile yaptığı maçta toplanan bağışlarla satın alınan 3 bin 500 kitap bulunuyor.

Sanat köşesi, etkinlik, söyleşi ve ders çalışma alanı bulunan "Monvere" isimli kütüphanede, 0-18 yaş arası tüm çocuk ve öğrencilerin faydalanabileceği kitaplar yer alıyor.

İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, AA muhabirine, yaşam merkezinde 260 konteynerde 1000 depremzedenin kaldığını söyledi.

Konteynerin yanı sıra burada kalan depremzedelerin yemek ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanması konusunda destekte bulunan holding yetkililerine teşekkür eden Demiryürek, çocukların açılan kütüphanede güzel vakit geçireceğini belirtti.

Konteyner kentin koordinatörü Hasan Şen de kütüphanede sadece çocuklar için değil, yetişkinlerin de okuyabileceği kitapların yer aldığını dile getirdi.

Çocukların kütüphanede güzel vakit geçirebileceğini anlatan Şen, şunları kaydetti:

"Kütüphane, okul dışında çocuklarımızın hem ödevlerini yapabileceği, çalışabileceği, dinlenebileceği hem de kitap okuyabileceği bir ortam haline dönüştürüldü. Burada 3 bin 500 kitap var ama ilerde bunun sayısı artırarak ödünç kitaplarla evlerde de kitap okumalarını sağlayacak ortamı oluşturacağız."