Hatay'da depremlerde hayatını kaybedenlerin anısına fidan dikildi

Hatay'da depremlerde hayatını kaybedenlerin anısına fidan dikildi
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Hatay'ın Belen ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenler adına hatıra ormanı oluşturuldu.

Hatay'ın Belen ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenler adına hatıra ormanı oluşturuldu.

Valilik tarafından Fatih Mahallesi'nde oluşturulan 6 Şubat Deprem Şehitleri Hatıra Ormanı'nda etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte, 1000'in üzerindeki fidan depremde hayatını kaybedenler anısına toprakla buluşturuldu.

Vali Mustafa Masatlı, afette yaşamını yitirenlerin hatıralarını yaşatmaya çalıştıklarını söyledi.

Ormanın kente hayırlı olmasını dileyen Masatlı, şöyle konuştu:

"Deprem şehitlerimizi unutmayacağız ve unutturmayacağız. Bu bakımdan 15 ilçemizin tamamında Deprem Şehitleri Hatıra Ormanı Projesi yaptık. Biz bunları yaparken bizden sonraki kuşaklar da burayı gördükçe hem hatıralarımızı yeniden anımsayacaklar, diğer taraftan da yeşil bir Hatay, yeşil bir Türkiye'nin ne demek olduğunu görecekler."

Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel
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