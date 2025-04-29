Hatay'da depremlerde hayatını kaybedenlerin anısına 2 bin 100 fidan dikildi

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde yaşamını yitirenler anısına oluşturulan hatıra ormanında 2 bin 100 fidan toprakla buluşturuldu.

Vali Mustafa Masatlı, Karlısu Mahallesi'ndeki 6 Şubat Deprem Şehitleri Hatıra Ormanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, afette yaşamını yitirenlerin hatıralarını yaşattıklarını söyledi.

Ormanın kente hayırlı olmasını dileyen Masatlı, "Deprem şehitlerimizin aziz hatıralarını sonsuza dek yaşatacağına inandığımız bu ormanın, yalnızca hatıra ormanı değil aynı zamanda afet bilincinin ve toplum hafızasının her daim canlı tutulmasına yönelik de önemli bir sosyal sorumluluk örneği olacağına inancımız tamdır." dedi.

Konuşmanın ardından Masatlı, Hatay Orman Bölge Müdürü İlkay Günay, protokol üyeleri ve öğrenciler, toprakla buluşturulan 2 bin 100 fidana can suyu verdi.