Hatay'da depremin birinci yıldönümünde anma etkinlikleri düzenlendi

HATAY, 8 Şubat (Xinhua) -- Hatay'da depremin meydana geldiği saatleri gözyaşlarıyla hatırlayan 37 yaşındaki Filiz Turhan, "Diğer binaların sıra sıra yıkıldığını gördüm. Sonra sıra bizim eve geldi" diyor.

Bir yıl önce 6 Şubat 2023'te Türkiye'nin güneyini sarsan büyük depremde Turhan ve dört kişilik ailesi yaşadıkları apartmandan dışarı çıkmayı başarabilmiş.

Deprem, 6 Şubat 2023'te sabah 04.17'de meydana gelmişti.

Hatay'da kısa süre önce Xinhua ile röportaj yapan Turhan, "Deprem aşağıdan vurdu, ardından korkunç bir ses geldi. Kapıyı bulup kısmen yıkılmış merdivenden dışarı çıkmayı başardık" diyor.

İlk önce bir çadır kente yerleşen Turhan ailesi, geçtiğimiz Nisan ayından bu yana bir konteyner kentte yaşıyor.

Depremin vurduğu kentlerde geçici barınak imkanı sağlayan çadır kentler ve konteyner kamplarının yanı sıra psikolojik destek tesisleri ve sosyal tesisler de kuruldu.

Filiz Turhan, psikolojik durumlarını "dev bir boşluk" olarak niteliyor.

Turhan, "Psikolojik destek geldi. Ama ne olursa olsun ömür boyunca unutamazsın bunu. Enkaz altında sevdiklerini kaybedenleri düşününce kendi insanlığından utanıyorsun, yardım edemiyorsun, çaresizsin" diye ekliyor.

Hatay'daki konteyner kentte yaşayan 60 yaşındaki Emine Demirvanlı, deprem gecesini hatırladıkça uyuyamadığını söylüyor.

Kısa süre önce Xinhua'ya konuşan Demirvanlı, "Sarsıntı fırlattı bizi. Oğlumla ikimiz yalnızdık, eşim yoktu evde. Oğluma bağırdım, oğlum da bana bağırdı. Kapının orta yerinde buluştuk. Kapıyı açtım. 'Hadi kaçalım' dedim. Kaçtık" diyor.

Demirvanlı, yaşlı bir kadını ve sonra genç bir öğrenciyi enkazdan nasıl çıkardığını anlatıyor.

Hatay sakinleri, birçok kişinin hayatını kaybettiği depremin birinci yıldönümünde geceyi uykusuz geçirdi.

On binlerce kişi, sevdiklerinin anısına ellerinde meşaleler taşıyarak sessiz bir yürüyüş gerçekleştirdi.

"Unutmayacağız" pankartları taşıyan bazı vatandaşlar, Asi Nehri'ne karanfiller bıraktı.

Mezarlıklara akın eden birçok kişi, mezarların üzerine Türk bayrakları yerleştirdi. Bazı aileler ise ölen çocuklarının mezarlarına oyuncaklar ve elbiseler bıraktı.