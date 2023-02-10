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Hatay'da depremin bıraktığı enkaz böyle görüntülendi

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Hatay'da depremin bıraktığı enkaz böyle görüntülendi Kahramanmaraş merkezli iki depremin en çok hissedildiği illerden olan Hatay'da depremin arkasında bıraktığı enkaz havadan görüntülendi.

Hatay'da depremin bıraktığı enkaz böyle görüntülendi

HATAY - Kahramanmaraş merkezli iki depremin en çok hissedildiği illerden olan Hatay'da depremin arkasında bıraktığı enkaz havadan görüntülendi.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Pazarcık ilçeleri merkezli iki deprem on bir ilde hasara ve can kayıplarına neden olmuştu. Depremin en çok iz bıraktığı illerden olan Hatay'da depremin arkasında bıraktığı iz havadan görüntülendi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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