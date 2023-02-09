Hatay'da Depremin Acı Tablosu Güncel Haberler HATAY, 9 Şubat (Xinhua) -- Türkiye'nin güneydoğusunu sarsan ve binlerce ölüme yol açan depremlerin ardından Hatay'da kurtarma çalışmaları sürüyor. Hatay'da bir stadyuma kurulan geçici barınakların dışında dinlenen insanlar, 8 Şubat 2023. (Fotoğraf: Shadati/Xinhua) HATAY, 9 Şubat (Xinhua) -- Türkiye'nin güneydoğusunu sarsan ve binlerce ölüme yol açan depremlerin ardından Hatay'da kurtarma çalışmaları sürüyor. Yetkililerin ve kurtarma görevlilerinin verdiği bilgilere göre Pazartesi günü meydana gelen depremlerde Türkiye ve Suriye'de 17.000'i aşkın kişi hayatını kaybetti. Anadolu Ajansı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na (AFAD) dayandırdığı haberinde depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 14.351'e ulaştığını bildirdi. Hatay'da bir deprem enkazında kurtarma çalışmaları yürüten kurtarma görevlileri, 8 Şubat 2023. (Fotoğraf: Shadati/Xinhua) Hatay'da hasar görmüş bir bina görülüyor, 8 Şubat 2023. (Fotoğraf: Shadati/Xinhua) Hatay'da hasar görmüş binalar görülüyor, 8 Şubat 2023. (Fotoğraf: Shadati/Xinhua) Hatay'da hasar görmüş binalar görülüyor, 8 Şubat 2023. (Fotoğraf: Shadati/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Türkiye Hatay Güncel Haberler

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