Hatay'da Depremin Acı Tablosu
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HATAY, 9 Şubat (Xinhua) -- Türkiye'nin güneydoğusunu sarsan ve binlerce ölüme yol açan depremlerin ardından Hatay'da kurtarma çalışmaları sürüyor.
HATAY, 9 Şubat (Xinhua) -- Türkiye'nin güneydoğusunu sarsan ve binlerce ölüme yol açan depremlerin ardından Hatay'da kurtarma çalışmaları sürüyor.
Yetkililerin ve kurtarma görevlilerinin verdiği bilgilere göre Pazartesi günü meydana gelen depremlerde Türkiye ve Suriye'de 17.000'i aşkın kişi hayatını kaybetti. Anadolu Ajansı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na (AFAD) dayandırdığı haberinde depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 14.351'e ulaştığını bildirdi.
Kaynak: Xinhua / Güncel