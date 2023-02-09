Hatay'da depremin 83. saatinde bir kişi enkazdan kurtarıldı Güncel Haberler Hatay'da deprem sonrası yıkılan bir binanın enkazından 83. saatte çıkarılan kişi, hastaneye kaldırıldı. Hatay'da deprem sonrası yıkılan bir binanın enkazından 83. saatte çıkarılan kişi, hastaneye kaldırıldı. Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkımın gerçekleştiği illerden Hatay'da arama kurtarma çalışması yürüten Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, Saraykent Mahallesi 3011 Sokak'taki bir enkaza arama kurtarma köpeğinin tepki vermesi sonrası bu noktaya odaklandı. Enkaz üzerinde yapılan dinleme sonrası yürütülen çalışmayla 25 yaşındaki Arif Kuzu'ya ulaşıldı. Kuzu, enkazdan yaklaşık 4 saatlik çaba sonucu saat 15.20'de çıkarıldı. Genel durumunun iyi olduğu görülen Kuzu, sağlık ekiplerine teslim edildi. Arif Kuzu, ekiplerden enkazın altında olan kardeşi ve annesini de kurtarmalarını istedi. Ekiplerin enkazdaki çalışması sürüyor. Kaynak: AA / Güncel Aydın Büyükşehir Belediyesi Kahramanmaraş Hatay Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Hatay'da depremin 83. saatinde bir kişi enkazdan kurtarıldı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.