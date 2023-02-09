Hatay'da depremin 80. saatinde mucizenin adı "Mahir ve Hilal" kardeşler oldu Güncel Haberler Hatay'da enkaz altında kalan 12 yaşındaki Mahir ve 8 yaşındaki Hilal kardeşler, Antalya'dan giden itfaiye ekiplerince depremden 80 saat sonra çıkarıldı. Hatay'da enkaz altında kalan 12 yaşındaki Mahir ve 8 yaşındaki Hilal kardeşler, Antalya'dan giden itfaiye ekiplerince depremden 80 saat sonra çıkarıldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen iki depremin ardından bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor. Hatay General Şükrü Kanatlı Mahallesi'nde ekipler, 12 yaşındaki Mahir ve 8 yaşındaki Hilal kardeşlere ulaştı. İki kardeş, depremin 80'inci saatinde enkazdan çıkarıldı. İki kardeş, sedyeye alındıktan sonra hastaneye götürüldü. Ekiplerin, kardeşlerin annesini kurtarmak için çalışmaları sürüyor. Kaynak: AA / Güncel Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya İtfaiye Hatay Yerel Güncel Haberler

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