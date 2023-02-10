Hatay'da depremin 108. saatinde anne ve üç çocuğu sağ çıkarıldı Güncel Haberler "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremler sırasında Hatay'da enkaz altına kalan anne ve üç çocuğu, 108. saatte sağ çıkarıldı. "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremler sırasında Hatay'da enkaz altına kalan anne ve üç çocuğu, 108. saatte sağ çıkarıldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor. Hatay'da General Şükrü Kanatlı Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi üzerindeki bir enkazdan ses alan itfaiye ekipleri, anne Neslihan Karadeniz (41) ile çocukları Fatma (21), Münire (15) ve Ramazan Karadeniz'e (7) ulaştı. Ekiplerin, yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından anne ve üç çocuğu, depremin 108'nci saatinde enkazdan çıkarıldı. Sedyeye alınan yaralılar hastaneye götürüldü. Kaynak: AA / Güncel Antalya Büyükşehir Belediyesi Kahramanmaraş İtfaiye Hatay Güncel Haberler

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