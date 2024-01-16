Hatay'da depremden etkilenen esnaf, yılın karelerini oyladı

Depremden etkilene Hatay'da esnaf, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri"ni oyladı.

Tarihi Uzun Çarşı esnafı, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları 5 kategorideki 147 fotoğrafı inceledi.

Tatlıcı Şahap Fansa, "Haber" kategorisinde Erçin Ertürk'ün çektiği "Yıkım", "Çevre-Yaşam"da Halil Fidan'ın "Libya'da felaketin boyutu", "Spor"da Özgün Tiran'ın "Pehlivan adayları" karesini seçti.

Bu yıla özel eklenen "Deprem: Umut" kategorisinde Murat Şengül'ün "Hoş geldin", " Gazze : Kanıt" kategorisinde de Mustafa Hassona'nın çektiği "Toz duman" başlıklı karesine oy veren Fansa, fotoğrafları gördükten sonra yeniden hüzünlendiğini belirtti.

Hatay'da depremin ilk günlerinde çekilmiş fotoğrafı seçtiğini anlatan Fansa, "Orada, çocuğun kurtarıldığı andaki mutluluk beni çok etkiledi. O kadar acının içerisinde hayat kurtardıkları için insanların yüzünün gülmesi, enkazdan çıkan birine bu kadar sevinmek anlatsalar da inanmazdık. Gazze kategorisinde ise o fotoğraf karesi için Gazze denmese birebir Hatay'da yaşanan deprem sonrası çekilen kare diyebilirdim. Çünkü görsel direkt Hatay'ı anlatan bir kare gibi gözümüzde canlandı." diye konuştu.

Esnaf Mehmet Hançer Gündüz de "Haber" kategorisinde Erçin Ertürk'ün çektiği "Yıkım", "Çevre-Yaşam"da İsa Terli'nin "Boğazın şahitliği", "Spor"da ise Dursun Aydemir'in "Dünyanın sultanları", "Deprem: Umut" kategorisinde Aydın Arik'in çektiği "Ha gayret", "Gazze: Kanıt" kategorisinde de Shadi Al Tabatibi'nin "Yıkım" fotoğraflarına oy verdi.