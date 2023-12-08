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Hatay'da depremden etkilenen eski eser sahiplerine destek

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Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Vekili Birol İnceciköz, Hatay'da depremden etkilenen eski eser sahiplerinin projelerinin ve uygulamalarının hızlıca yapılacağını belirtti.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Vekili Birol İnceciköz, 6 Şubat depremlerinden etkilenen Hatay'da, eski eser sahibi tüm vatandaşların muvafakat vermeleri halinde projelerinin ve uygulamalarının Kültür ve Turizm Bakanlığınca hızlıca yapılacağını belirtti.

İnceciköz, AFAD Koordinasyon Merkezi toplantı salonunda, sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılımıyla Kurtuluş Caddesi'ndeki mülk sahibi vatandaşlarla yapılan istişare toplantısında, katılımcılara programın önemini anlattı.

Kentin eski yapılarının deprem felaketinde ağır hasar aldığını aktaran İnceciköz, projelendirme sürecini geciktirmeden sağlıklı ve hızlı adımlar atılması gerektiğini söyledi.

Projelendirme sürecinde yaşanan aksaklıkların giderilmesi için Hatay'a geldiklerini vurgulayan İnceciköz, şöyle konuştu:

"Depremin yaralarının sarılmasında kültür varlıklarının ihyası oldukça önemli. Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'un talimatlarıyla başlamış bu süreç. Biz burada deprem hibe oranlarını, miktarlarını da arttırmıştık. Ancak süreçte projelendirmelerle ilgili sıkıntılar olduğunu öğrendik. Bu durumun ardından da hemen Hatay'a geldik. Projelerin hazırlanmasında gecikme yaşandığı ve belirli mimarların elinde biriktiği, bunu da zamanında yetiştiremedikleri söz konusuydu. Bununla ilgili vatandaşlarımızın muvafakat vermeleri halinde biz Bakanlık olarak mağduriyet yaşamayacaklarını, devletin ve Bakanlığın her zaman arkalarında olduğunu, bize muvafakat vermeleri halinde projelerinin ve uygulamalarının Bakanlığımız tarafından hızlıca yapılacağını ifade ettik."

İnceciköz, deprem bölgesinde yaşayan eski eser sahibi vatandaşların yaralarının sarılması için ellerinden geleni yapmaya devam ettiklerinin altını çizdi.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı da kentin yeniden ayağa kalkmasında eski eserlerin önemine değindi.

Konuşmaların ardından İnceciköz, katılımcıların sorularını yanıtladı.

Kaynak: AA / Güncel

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