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Hatay'da Depremden Etkilenen Çiftçilere 500 Bin Çilek Fidesi Dağıtıldı

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Hatay'ın Hassa ilçesinde meydana gelen depremlerden etkilenen çiftçiler için özel bir proje başlatıldı ve 500 bin çilek fidesi dağıtıldı. Bu çalışma ile tarımın gelişmesine ve istihdamın artmasına katkı sağlanması hedefleniyor.

Hatay'ın Hassa ilçesinde depremlerden etkilenen çiftçilere 500 bin çilek fidesi verildi.

Büyükşehir Belediyesinin açıklamasına göre, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığınca depremlerden etkilenen çiftçiler için proje başlatıldı.

Çalışma kapsamında ilçede düzenlenen törende çiftçilere 500 bin çilek fidesi dağıtıldı.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayrettin Güngör, programdaki konuşmasında, 16 çiftçinin 80 dönümlük tarlasında çilek yetiştirileceğini, böylece istihdamın artırılacağını belirtti.

Kentin verimli topraklara sahip olduğunu kaydeden Güngör, "İnşallah bundan sonraki süreçte de imkanlarımız ölçüsünde katkı sağlayacağız. Seracılığın ve tarımın gelişmesi, katma değerin yükselmesi için hem hükümetimiz hem de belediyemiz el birliğiyle bu destekleri çoğaltacağız." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel
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