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Hatay'da depremden etkilenen binalar yıkılıyor

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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Hatay'da, ağır hasarlı binaların yıkım işlemleri devam ediyor. Antakya, Defne, Samandağ, Payas, Altınözü, İskenderun, Kırıkhan ve Reyhanlı ilçelerindeki ağır hasarlı yapılarda çalışmalar sürüyor. Ekiplerin çevresinde güvenlik önlemi aldığı binalar, kontrollü şekilde iş makineleriyle yıkıldı. İşlemin ardından kamyonlara yüklenen molozlar, enkaz döküm alanlarına taşındı. Çalışmaları bazı ev sahipleri de takip etti.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Hatay'da, ağır hasarlı binaların yıkım işlemleri devam ediyor.

Afetin ardından yıkım kararı verilen Antakya, Defne, Samandağ, Payas, Altınözü, İskenderun, Kırıkhan ve Reyhanlı ilçelerindeki ağır hasarlı yapılarda çalışmalar sürüyor.

Ekiplerin çevresinde güvenlik önlemi aldığı binalar, kontrollü şekilde iş makineleriyle yıkıldı.

İşlemin ardından kamyonlara yüklenen molozlar, enkaz döküm alanlarına taşındı.

Çalışmaları bazı ev sahipleri de takip etti.

Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel

Kahramanmaraş Samandağ Antakya Hatay Güncel Haberler

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