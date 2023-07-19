Hatay'da depremden etkilenen binalar yıkılıyor
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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Hatay'da, ağır hasarlı binaların yıkım işlemleri devam ediyor. Antakya, Defne, Samandağ, Payas, Altınözü, İskenderun, Kırıkhan ve Reyhanlı ilçelerinde, yıkım kararı verilen ağır hasarlı yapılardaki çalışmalar sürüyor. Çevresinde güvenlik önlemi alınan binalar, ekiplerin kontrolünde iş makineleriyle yıkıldı. İşlemin ardından kamyonlara yüklenen molozlar, enkaz döküm alanlarına taşınıyor. Çalışmaları bazı ev sahipleri de takip ediyor.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Hatay'da, ağır hasarlı binaların yıkım işlemleri devam etti.
Antakya, Defne, Samandağ, Payas, Altınözü, İskenderun, Kırıkhan ve Reyhanlı ilçelerinde, yıkım kararı verilen ağır hasarlı yapılardaki çalışmalar sürdü.
Çevresinde güvenlik önlemi alınan binalar, ekiplerin kontrolünde iş makineleriyle yıkıldı.
İşlemin ardından kamyonlara yüklenen molozlar, enkaz döküm alanlarına taşındı.
Çalışmaları bazı ev sahipleri de takip etti.