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Hatay'da depremden etkilenen binalar yıkıldı

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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'da, ağır hasarlı binalarda yıkım çalışmaları sürdürüldü. Antakya, Defne, Altınözü, İskenderun, Hassa ve Samandağ ilçelerinde depremlerin ardından yıkım kararı verilen ağır hasarlı binalarda çalışma yürütüldü. Ekiplerce çevresinde güvenlik önlemi alınan binalar, kontrollü şekilde iş makineleriyle yıkıldı. Yıkılan binalardan çıkan molozlar, kamyonlarla döküm sahalarına götürüldü. Çalışmaları, bazı ev sahipleri de takip etti.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'da, ağır hasarlı binalarda yıkım çalışmaları sürdürüldü.

Antakya, Defne, Altınözü, İskenderun, Hassa ve Samandağ ilçelerinde depremlerin ardından yıkım kararı verilen ağır hasarlı binalarda çalışma yürütüldü.

Ekiplerce çevresinde güvenlik önlemi alınan binalar, kontrollü şekilde iş makineleriyle yıkıldı.

Yıkılan binalardan çıkan molozlar, kamyonlarla döküm sahalarına götürüldü.

Çalışmaları, bazı ev sahipleri de takip etti.

Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel

Kahramanmaraş İskenderun Antakya Hatay Güncel Haberler

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