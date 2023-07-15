Hatay'da depremden etkilenen binalar yıkıldı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'da, ağır hasarlı binalarda yıkım çalışmaları sürdürüldü. Antakya, Defne, Altınözü, İskenderun, Hassa ve Samandağ ilçelerinde depremlerin ardından yıkım kararı verilen ağır hasarlı binalarda çalışma yürütüldü. Ekiplerce çevresinde güvenlik önlemi alınan binalar, kontrollü şekilde iş makineleriyle yıkıldı. Yıkılan binalardan çıkan molozlar, kamyonlarla döküm sahalarına götürüldü. Çalışmaları, bazı ev sahipleri de takip etti.