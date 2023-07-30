Hatay'da depremden etkilenen ağır hasarlı binalar yıkılıyor
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Kahramanmaraş merkezli depremler sonucunda ağır hasar alan Hatay ilinde, yıkım işlemleri devam ediyor. Antakya, Defne, Samandağ, Payas, Altınözü, İskenderun, Kırıkhan ve Reyhanlı ilçelerinde, deprem sonrası yıkım kararı verilen binaların yıkım çalışmaları sürüyor. Güvenlik önlemleri alınarak yapılan yıkım işlemlerinin ardından molozlar enkaz döküm alanlarına taşınıyor.
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da, ağır hasarlı binalardaki yıkım işlemleri sürüyor.
Antakya, Defne, Samandağ, Payas, Altınözü, İskenderun, Kırıkhan ve Reyhanlı ilçelerinde, 6 Şubat'taki afetin ardından yıkım kararı verilen ağır hasarlı yapılardaki çalışmalar devam etti.
Ekiplerin çevresinde güvenlik önlemi aldığı binalar, iş makineleriyle yıkıldı.
İşlemin ardından kamyonlara yüklenen molozlar, enkaz döküm alanlarına taşındı.