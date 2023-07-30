Hatay'da depremden etkilenen ağır hasarlı binalar yıkılıyor

Kahramanmaraş merkezli depremler sonucunda ağır hasar alan Hatay ilinde, yıkım işlemleri devam ediyor. Antakya, Defne, Samandağ, Payas, Altınözü, İskenderun, Kırıkhan ve Reyhanlı ilçelerinde, deprem sonrası yıkım kararı verilen binaların yıkım çalışmaları sürüyor. Güvenlik önlemleri alınarak yapılan yıkım işlemlerinin ardından molozlar enkaz döküm alanlarına taşınıyor.