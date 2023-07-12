Hatay'da depremden etkilenen ağır hasarlı binalar yıkılıyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'da, Antakya, Defne, Altınözü, İskenderun, Hassa ve Samandağ ilçelerinde yıkım kararı verilen ağır hasarlı binalarda çalışmalar devam ediyor. İş makineleriyle kontrollü şekilde yıkılan binalardan çıkan molozlar kamyonlarla döküm sahalarına taşınıyor. Çalışmaları, bazı ev sahipleri de izliyor.