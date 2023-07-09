Hatay'da depremden etkilenen ağır hasarlı binalar yıkıldı
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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'da, Antakya, Defne, Altınözü, İskenderun, Hassa, Samandağ, Kırıkhan, Belen, Payas, Reyhanlı ve Arsuz ilçelerinde yıkım kararı verilen ağır hasarlı binalar yıkıldı. İşlemin ardından molozlar enkaz döküm alanlarına taşındı.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'da, ağır hasarlı binaların yıkım çalışmalarına devam edildi.
Antakya, Defne, Altınözü, İskenderun, Hassa, Samandağ, Kırıkhan, Belen, Payas, Reyhanlı ve Arsuz ilçelerinde depremlerin ardından yıkım kararı verilen ağır hasarlı binalarda çalışma yürütüldü.
Ekiplerce çevresinde güvenlik önlemi alınan binalar, kontrollü şekilde iş makineleriyle yıkıldı.
İşlemin ardından kamyonlara yüklenen molozlar, enkaz döküm alanlarına taşındı.