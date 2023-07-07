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Hatay'da depremden etkilenen ağır hasarlı binalar yıkıldı

Hatay'da depremden etkilenen ağır hasarlı binalar yıkıldı

Güncel Haberler

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'da, Antakya, Defne, Altınözü, İskenderun, Hassa, Samandağ, Kırıkhan, Belen, Reyhanlı, Arsuz, Yayladağı ve Erzin ilçelerinde yıkım kararı verilen ağır hasarlı binaların yıkım çalışmaları devam ediyor. İş makineleriyle kontrollü şekilde yıkılan binaların enkazları enkaz döküm alanlarına taşınıyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'da, ağır hasarlı binaların yıkım çalışmalarına devam edildi.

Antakya, Defne, Altınözü, İskenderun, Hassa, Samandağ, Kırıkhan, Belen, Reyhanlı, Arsuz, Yayladağı ve Erzin ilçelerinde depremlerin ardından yıkım kararı verilen ağır hasarlı binalarda çalışma yürütüldü.

Ekiplerce çevresinde güvenlik önlemi alınan binalar, kontrollü şekilde iş makineleriyle yıkıldı.

İşlemin ardından kamyonlara yüklenen molozlar, enkaz döküm alanlarına taşındı.???????

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Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel

Kahramanmaraş İskenderun Antakya Hatay Güncel Haberler

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