Hatay'da depremden etkilenen ağır hasarlı binalar yıkıldı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'da, Antakya, Defne, Altınözü, İskenderun, Hassa, Samandağ, Kırıkhan, Belen, Reyhanlı, Arsuz, Yayladağı ve Erzin ilçelerinde yıkım kararı verilen ağır hasarlı binaların yıkım çalışmaları devam ediyor. İş makineleriyle kontrollü şekilde yıkılan binaların enkazları ise enkaz döküm alanlarına taşınıyor.