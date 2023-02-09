Hatay'da depremden 86 saat sonra 13 yaşındaki çocuk enkazdan sağ çıkarıldı Güncel Haberler Asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremler sırasında Hatay'da enkaz altında kalan kız çocuğu kurtarıldı. Asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremler sırasında Hatay'da enkaz altında kalan kız çocuğu kurtarıldı. Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Yalova'dan Hatay'a gelen Çınarcık Belediyesine bağlı arama kurtarma ekipleri, Narlıca Mahallesi 1179. Sokak'taki Bilir Apartmanı'nda çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, Pazarcık'taki ilk depremden 86 saat sonra 13 yaşındaki Ayşegül Bilir'i enkazdan sağ çıkardı. Yaralı kız, ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Kaynak: AA / Güncel Kahramanmaraş Çınarcık Yalova Hatay Güncel Haberler

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