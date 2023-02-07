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Hatay'da depremden 40 saat sonra bir kişi kurtarıldı

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Hatay'da depremden 40 saat sonra bir kişi kurtarıldı

Hatay'ın Antakya ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli depremde yıkılan bir binanın enkazından 40 saat sonra 28 yaşındaki kadın sağ kurtarıldı.

Hatay'ın Antakya ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli depremde yıkılan bir binanın enkazından 40 saat sonra 28 yaşındaki kadın sağ kurtarıldı.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,7 büyüklüğündeki depremde yıkılan Cumhuriyet Mahallesi 5. İpek Sokak'taki 3 katlı bir binada ekipler arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

AFAD koordinasyonunda Çekmeköy Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri enkazda mahsur kalan 28 yaşındaki Ebru Çelikkol'a ulaştı.

Enkazdan çıkarılan Çelikkol tedavi için hastaneye kaldırıldı.

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Kaynak: AA / Güncel

Cumhuriyet Mahallesi Kahramanmaraş Antakya Hatay Güncel Haberler

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