Hatay'da depremden 39 saat sonra 10 yaşındaki kız çocuğu kurtarıldı Güncel Haberler Hatay'ın İskenderun ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan bir apartmanın enkazından 10 yaşındaki kız çocuğu, 39 saat sonra yaralı olarak çıkarıldı. Hatay'ın İskenderun ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan bir apartmanın enkazından 10 yaşındaki kız çocuğu, 39 saat sonra yaralı olarak çıkarıldı. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde yıkılan İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi'ndeki 5 katlı Ahlaz Apartmanı'nda arama kurtarma çalışması sürüyor. AFAD koordinasyonundaki GEA İnsani Yardım Arama Kurtarma Derneği ekiplerince yürütülen çalışmalarda, Suriye uyruklu 10 yaşındaki Ediba Elfaris'e ulaşıldı. Sedyeye alınarak alkışlar eşliğinde ambulansa taşınan çocuk, tedavi için hastaneye kaldırıldı. Depremden 39 saat sonra ulaşılan Elfaris'in annesi ve 2 kardeşinin de daha önce enkazdan kurtarıldığı öğrenildi. Kaynak: AA / Güncel Kahramanmaraş İskenderun Hatay Güncel Haberler

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