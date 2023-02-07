Hatay'da depremden 33 saat sonra enkazdan 3 kişi kurtarıldı

Tuzla Belediyesi Arama ve Kurtarma ekipleri, Hatay'ın Antakya ilçesinde 2 farklı evin enkazından anne ve kızı ile yaşlı bir kadını sağ olarak çıkardı.

Tuzla Belediyesi Arama ve Kurtarma ekipleri, Hatay'ın Antakya ilçesinde 2 farklı evin enkazından anne ve kızı ile yaşlı bir kadını sağ olarak çıkardı.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Hatay'da, arama kurtarma çalışmaları sürdüren Tuzla Belediyesi ekipleri, Antakya'daki 2 binanın enkazında, anne ve kızı ile yaşlı kadına ulaştı.

Ekiplerin çalışması sonucu 4 yaşındaki Zeynep ile annesinin yanı sıra 60 yaşındaki Mihriye isimli kadın kurtarıldı. Depremzedeler, sedyeye alınarak sağlık çalışanlarına teslim edildi.

Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, enkazdan çıkarılan yaşlı kadının, kendisine yardım eli uzatan kurtarma ekibi üyelerine tek tek sarılması yer alıyor.