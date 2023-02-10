Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hatay'da depremden 112 saat sonra bir kişi enkazdan sağ kurtarıldı

Güncel Haberler

Hatay'da depremden 112 saat sonra bir kişi enkazdan sağ kurtarıldı

Kahramanmaraş merkezli "asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerden etkilenen Hatay'da, enkaz altında kalan 65 yaşında bir kişi, 112 saat sonra sağ kurtarıldı.

Kahramanmaraş merkezli "asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerden etkilenen Hatay'da, enkaz altında kalan 65 yaşında bir kişi, 112 saat sonra sağ kurtarıldı.

Şile Belediyesi kurtarma ekipleri, Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgedeki çalışmalara desteğini sürdürüyor.

Antakya ilçesindeki Küçükdalyan Mahallesi Hacılar Sokak'ta arama-kurtarma çalışması yapan ekipler, enkaz altındaki bir vatandaşın hayatta olduğunu tespit etti.

Bunun üzerine çalışmalarını yoğunlaştıran Şile Belediyesi kurtarma ekipleri, depremden 112 saat sonra 65 yaşındaki Vahit Öztürk'ü sağ olarak kurtardı.

Öztürk, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: AA / Güncel

Kahramanmaraş Hatay Şile Güncel Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title