Hatay'da, depremde zarar gören araçların hasar tespit kayıtları başladı

HATAY'da depremde zarar gören araçların hasar tespit çalışması, merkezde kurulan çadırda başladı. Araçları ağır hasar alan depremzedeler, günün ilk saatlerinde çadır önünde uzun kuyruk oluşturdu.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen iki depremin ardından 20 Şubat'ta iki deprem daha olan Hatay'da yaralar sarılmaya devam ediyor. Kentin depremlerden en çok etkilenen ilçelerinden Antakya ve Defne'de binlerce araç zarar gördü. Bu araçların hasar tespiti için Defne ilçesi Sümerler Mahallesi Şükrü Güçlü Caddesi'ndeki Necmi Asfuroğlu Anadolu Lisesi'nin bahçesine Afet Koordinasyon Merkezi için çadır kuruldu. Araçları zarar gören veya pert olan depremzedeler kayıt yaptırmak için çadır önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Enkaz altından çıkarılan otomobilinin pert olduğunu dile getiren depremzede Ayten Horoz ise "Hiçbir şeyimiz kalmadı. Sıfırdan başladık. Canımızın sağ çıktığına şükrediyoruz. Dükkanlarımızı, araçlarımızı, evlerimizi kaybettik. Sokaktayız. Eşim, evimiz ve iş yeri için sıraya girdi. Ben de araç için buradayım" diye konuştu.