Hatay'da Depremde Yıkılan Okul UNDP ile Yeniden İnşa Ediliyor

Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan Hayrettin Özkan Ortaokulu, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) kapsamında yeniden inşa edilecek.

UNDP'den yapılan açıklamaya göre, depremlerde yıkılan ortaokulun yeniden inşasına başlamak için temsili temel atma töreni düzenledi.

Hırvatistan hükümeti tarafından tahsis edilen 2,5 milyon avro ile UNDP, 16 derslikli okulu yeniden inşa edecek ve tam donanımlı hale getirecek.

Bu okulda aynı anda 480 öğrenci eğitim görebilecek.

Yeniden inşa edilecek okulda, en son teknolojiler ve evrensel tasarım ilkeleri kullanılarak engelli çocuklar ve yetişkinler için tam fiziksel erişilebilirlik sağlanacak.

Ayrıca engelli öğrenciler için yardımcı cihazlar ve gerektiğinde kişisel yardım gibi özel destekler de bulunacak.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Hırvatistan'ın Ankara Büyükelçisi Hrvoje Cvitanovic, ülkesinin 2020'de yıkıcı depremle sarsıldığında hatırlattı.

O süreçte, Türkiye'nin büyük bir dayanışma gösterdiğini kaydeden Cvitanovic, "Bunu unutmadık ve bu nedenle depremlerin ardından Türkiye'nin toparlanmasına katkıda bulunmayı kendimize görev olarak görüyoruz." ifadesini kullandı.

UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton ise güvenli ve sağlam okulların, felaketin ardından depremden etkilenen bölgeleri terk eden binlerce kişiyi evlerine dönmeye ikna etmek için hayati önem taşıdığını belirtti.