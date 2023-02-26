Hatay'da depremde yıkılan fabrikanın enkazında çıkan yangına müdahale ediliyor Güncel Haberler Hatay'ın Antakya ilçesinde, depremde yıkılan aroma ve esans fabrikasının enkazında çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Hatay'ın Antakya ilçesinde, depremde yıkılan aroma ve esans fabrikasının enkazında çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde yıkılan Güzelburç Mahallesi'ndeki aroma ve esans fabrikasının enkazında, işçilerin malzeme ayıklama işlemi yaptığı sırada yangın çıktı. Alevlerin yükselmesiyle uzaklaşan işçilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve deprem nedeniyle bölgede bulunan çevre illerden itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. Kaynak: AA / Güncel Kahramanmaraş Antakya Hatay Güncel Haberler

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