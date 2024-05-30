Hatay'da depremde yıkılan blokla ilgili dava açıldı

Hatay'ın Defne ilçesindeki Belediye Kooperatif Evleri Sitesi'nin bir blokunun depremde yıkılması sonucu 68 kişinin ölümüne ilişkin tutuklanan sanık hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Sümerler Mahallesi Nasır Çankaya Caddesi'ndeki 3 bloklu Belediye Kooperatif Evleri Sitesi'nin A-3 bloku, 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli 7,7 büyüklüğündeki ilk depremde yıkıldı.

İnşaatı 1983'te tamamlanan sitenin sonraki yıllarda güçlendirme işlemi yürütülen 13 katlı A-1 ve 8 katlı A-2 blokları depremde hasar alsa da ayakta kaldı, çalışma yapılmayan 13 katlı A-3 blokun yıkılması sonucu 68 kişi yaşamını yitirdi.

Binanın yıkılmasıyla ilgili Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Sitenin tutuklanan fenni mesulü Korkut İ. (76) hakkında, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis talebiyle hazırlanan iddianame, Hatay 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Blokun 6 Şubat 2023'teki ilk sarsıntıda yıkıldığı belirtilen iddianamede, yapı müteahhidi ve yüklenici firma olarak görünen kooperatifin yetkililerine ulaşılamadığı, bu kişilerin dosyasının ayrılmasına kararı verildiği belirtildi.

Kooperatif yetkilileri hakkında daimi arama kararı çıkarıldığı bildirilen iddianamede, ruhsatın verilmesi ve sonrasında kontrol edilmemesinden kaynaklı belediyenin kusuru bulunan ilgili birimleri hakkında da soruşturmanın sürdüğü ifade edildi.

"Beton gözenekli ve kendiliğinden ufalanıyor"

İddianamede yer verilen Karadeniz Teknik Üniversitesince hazırlanan bilirkişi raporunda, binanın tapu kayıtlarından elde edilen kat irtifakı bilgisinin, Google Earth uygulamasından elde edilen görüntülerle uyumlu olmadığının tespit edildiği belirtildi.

Raporda yapıyla ilgili şu değerlendirmelere yer verildi:

"Binaya ait zemin etüt raporu ile mimari, statik, elektrik ve sıhhi tesisat projeleri bulunmamaktadır. Binada düz demir ve yerinde karma beton kullanıldığı, donatıda etriye aralıklarının 15 santimetrenin üzerinde olduğu, kolon-kiriş birleşim yerlerinde sıkılaştırmanın yapılmadığı, çirozların (düşey donatıların etrafının etriye ile dolanılamadığı durumlarda kullanılan yöntem) olmadığı, donatı yerleşiminin yetersiz olduğu, betonun gözenekli ve kendiliğinden ufalandığı, agreganın (betonun ham maddelerini oluşturan kum ve çakıl karışımı) standartlara uygun olmadığı tespit edilmiştir."

"İhtarname çektim ancak güçlendirme yapılmadı"

İddianamede ifadesine yer verilen sanık Korkut İ, 3 blokun da yapımında görev aldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Sitedeki iki blok güçlendirildi, diğer A-3 blok güçlendirilmedi. Bu hususta ihtarname de çektim ancak buna rağmen güçlendirme yapılmadı. Binanın yapımında herhangi kusurum yok. A-3 blokun güçlendirilmesi konusunda yönetim kurulu başkanıyla görüştüm, ihtar da çektim ancak güçlendirmediler. Bina bu sebeple yıkıldı."

Sanığın yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.