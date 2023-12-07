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Hatay'da depremde yıkılan apartmanla ilgili tutuklama

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Hatay'da 6 Şubat depremlerinde yıkılan Cemil Çapar Apartmanı'na yönelik soruşturmada statik proje ve uygulama denetçisi M.T. tutuklandı.

Hatay'da, 6 Şubat depremlerinde yıkılması sonucu 45 kişinin yaşamını yitirdiği Cemil Çapar Apartmanı'na yönelik soruşturmada gözaltına alınan statik proje ve uygulama denetçisi M.T. tutuklandı.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Suçları Soruşturma Bürosu, 6 Şubat'taki depremlerde yıkılan binalardaki ölüm ve yaralanmalarla ilgili kusurları tespit edilenlere yönelik soruşturmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, depremde yıkılan ve 45 kişinin öldüğü merkez Antakya ilçesi Gazi Mahallesi Adnan Menderes Caddesi'ndeki Cemil Çapar Apartmanı'yla ilgili yapı denetim firmasına bağlı statik proje ve uygulama denetçisi M.T. gözaltına alındı.

Yıkılan apartmanın bilirkişi raporunda asli kusurlu olarak tespit edilen M.T. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Hatay Tutuklama Deprem Soruşturma Gözaltı Dünya Güncel Haberler

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