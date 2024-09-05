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Hatay'da depremde yıkılan apartmanda adli kontrol kararı

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Hatay'da 6 Şubat depremlerinde yıkılan Selim Köse Apartmanı'nda asli kusurlu olduğu tespit edilen kişilerden ikisi hakkında adli kontrol kararı verildi.

HABER: MEHMET OFLAZ

(HATAY) - Hatay'da 6 Şubat depremlerinde yıkılan Selim Köse Apartmanı'nda yeni bir gelişme yaşandı. Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden gelen bilirkişi raporunda "asli kusurlu" görülen kişilerden ikisi hakkında da adli kontrol kararı verildi.

Hatay'ın Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi'nde bulunan 6 yıllık Selim Köse Apartmanı da 6 Şubat depremlerinde saniyeler içerisinde yıkıldı, 42 kişi yaşamını yitirdi.

Soruşturma aşamasında Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden gelen bilirkişi raporunda sanık İhsan Aydınlı, Gülseren Altundağ Tatlı, Eysem Ezer, Hasan Köse ve Mehmet Ezer'in "asli kusurlu" olduğu tespitine yer verildi.

Sanıklardan Eysem Ezer, Hakan Köse ve Mehmet Ezer hakkında adli kontrol kararı verilmişti. ANKA Haber Ajansı'nın edindiği bilgiye göre KATÜ'den gelen bilirkişi raporu sonrasında ifadesi alınan İhsan Aydınlı ve Gülseren Altundağ Tatlı hakkında da adli kontrol kararı verildi.

"Karara itiraz edeceğiz"

Selim Köse Apartmanı'nda yakınlarını kaybedenlerin avukatları, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada asli kusurlu olan kişilerin tutuklanmasını istediklerini belirterek, adli kontrol kararına itiraz edeceklerini söyledi.

Kaynak: ANKA / Güncel

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