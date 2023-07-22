Hatay'da depremde yaşamını yitirenlerin mezarları düzenleniyor

Hatay'da depremde yaşamını yitirenlerin defnedildiği mezarlığın 'Deprem Şehitliği' olarak düzenlenmesi çerçevesinde kabirler belediyenin çalışmasıyla tek tip hale getirilmeye başlandı. Kimlik tespiti tamamlanmamış 100 mezar bulunuyor. Deprem Şehitliği olarak düzenlemeler yapılacak. Cenaze nakil, defin ve mezarlık işlemleri tamamen ücretsiz. Bu acılı günde vatandaşlara yardımcı olmaya çalıştık. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz.

Hatay'da depremde yaşamını yitirenlerin defnedildiği mezarlığın ' Deprem Şehitliği' olarak düzenlenmesi çerçevesinde kabirler belediyenin çalışmasıyla tek tip hale getirilmeye başlandı. 4 bin 277 kabrin bulunduğu deprem şehitliğindeki mezarlardan 900'ünün kimliğinin tespit edilmesine rağmen yakınlarına ulaşılamadığı, 100'ünün ise henüz kimliğinin belirlenemediği ifade edildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük yıkım Hatay'ın Antakya ilçesinde meydana gelmişti. Depremin ardından hayatını kaybeden binlerce kişi kentteki farklı mezarlıklara ve Narlıca Mahallesi'nde oluşturulan Deprem Mezarlığı'na defnedildi. Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin çalışma başlattığı mezarlığın 'Deprem Şehitliği' olarak düzenleneceği de belirtildi. Hatay Valiliği ve Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin birlikte yürüttüğü çalışmaların tamamlanması ile Deprem Şehitliği yıl sonuna kadar hazır hale geleceği kabirlerin de tek tip olacağı ve hiç bir şekilde ücret talep edilmeyeceği ifade edildi.

Kimlik tespiti tamamlanmamış 100 mezar bulunuyor

Düzenlenecek deprem şehitliği ile ilgili bilgi veren Mezarlık Birimi Müdür Vekili Mustafa Kemal Ağırtaş," Toplam 4 bin 277 adet mezar bulunmakta. İlk başta bu mezarlardan bin 857 adedinin kimliği belirsizdi. Bu mezarlardan 337 adedinin kimliği belirlendi ve aile mezarlıklarına nakilleri yapıldı. Bunlardan 620 adedinin aileleri tespit edildi ve aileleri buradaki mezarlıkta kalmasını uygun gördü. Yaklaşık 800 mezarımızın da kimlik tespit işlemleri tamamlanmış olup, ailelerine ulaşmayı bekliyor. Şuan 900 adet kimliği belirlenmiş, ailesine ulaşılamamış olan mezar var. Bunlarda 100 adedinin de kimlik tespiti tamamlanmamış durumda" dedi.

Deprem Şehitliği olarak düzenlemeler yapılacak

Halk arasında deprem mezarlığı olarak bilinen mezarlığın 'Deprem Şehitliği' olarak adlandırılacağını ve bu yönde çalışmaların başladığını ifade eden Ağırtaş, "Burayı 'Deprem Şehitliği' yapmak için başlattığımız çalışmalar neticesinde mezarların tamının mermer kaplı ve tek düzen içerisinde yapılmasını planlıyoruz. Çalışmalarımız başlamış durumda. Mermerleri şuan giydiriliyor, giriş yolları, aydınlatması, alt yapısı için çalışma yürütülmekte. Mezarlığımızın orta kısmında bir cami kompleksi bulunmakta. Bu cami kompleksi de valilik tarafından yapılmaktadır. İlerleyen zamanlarda bu yapım aşamaları bittikten sonra çevre düzenlemesi ve peyzaj içinde büyükşehir belediyesi olarak projelendirmesini hazırlamış durumdayız" diye konuştu.

"Cenaze nakil, defin ve mezarlık işlemlerimiz tamamen ücretsiz"

Deprem Şehitliği'nde başta olmak üzere kentteki hiçbir mezarlıkta vatandaşlardan Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin herhangi bir ücret talep etmediğini dile getiren Ağırtaş, "Mezarlarımız tek tip şeklinde olacak. Bizim sadece bu mezarlığımız da değil, Hatay Büyükşehir Belediyesi olarak tüm cenaze nakil, defin ve mezarlık işlemlerimiz tamamen ücretsiz olarak gerçekleşmektedir. Burası sadece deprem şehitleri için belirlendiğinden sadece depremde ölen vatandaşların definleri buraya yapıldı. Buranın dışında depremde ölmüş ve kimliği belirlenemeyen cenazeler var ise savcılığın gerekli işlemleri yürütmesinden sonra buraya nakilleri yapılabiliyor" şeklinde konuştu.

"Bu acılı günde vatandaşlarımıza yardımcı olmaya çalıştık"

Deprem şehitliği sorumlusu Orhan Kahraman, afetin ilk saatlerinden itibaren sahada olduklarını ve acılı vatandaşlara yardım ettiklerini dile getirerek "Saha çalışmalarımızı, mezarlık çalışmalarımızı aralıksız bırakmadan vatandaşlarımıza yardımcı olduk. Halen de öyle devam etmekteyiz. Biz de depremzededeyiz. Yakınlarımızı kaybetmemize rağmen görevimizin başındayız. Görevimizi hiç bırakmadık"ifadelerini kullandı.

"Emeği geçen herkese teşekkür ederiz"

Depremde yakınlarını kaybeden Nihat Kaplan ise, "Depremde ben burada değilim. Ama ailem, eşim, dostum, hepsi burada. Geldik, gördük. Yakınlarımızı kaybettik, defnettik. Şimdi çalışmalar var. Çok güzel bir şey yapılıyor . Sağ olsun devletimiz, milletimiz, emeği geçen herkese teşekkür ederiz"diyerek düşüncelerini kaydetti. - HATAY