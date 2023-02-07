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Hatay'da depremde yaralananlar TCG İskenderun gemisine alınıyor

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Hatay'da depremde yaralananlar TCG İskenderun gemisine alınıyor

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde Hatay'da yaralananlar, Mersin'e sevk edilmek üzere TCG İskenderun gemisine alınmaya başlandı.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde Hatay'da yaralananlar, Mersin'e sevk edilmek üzere TCG İskenderun gemisine alınmaya başlandı.

Görevlendirilen Deniz Kuvvetlerine ait TCG İskenderun gemisi, depremde yaralananları almak için İskenderun Limanı'na yanaştı.

Limana ambulanslarla sevk edilen yaralılar, ekiplerce gemiye alınmaya başlandı.

Yaralılar, tedavileri için Mersin'e sevk edilecek.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: AA / İbrahim Halil Aktürk - Güncel

Kahramanmaraş İskenderun Mersin Hatay Güncel Haberler

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