Hatay'da depremde mezarlar da hasar gördü Güncel Haberler HATAY'ın Antakya ilçesinde, Antakya Asri Mezarlığı'ndaki mezarlar da depremde hasar gördü. HATAY'ın Antakya ilçesinde, Antakya Asri Mezarlığı'ndaki mezarlar da depremde hasar gördü. Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından Hatay'ın Antakya ilçesinde birçok yapı yıkılırken, mezarlıklarda da hasar oluştu. Antakya Asri Mezarlığı'ndaki çok sayıda mezar ve mezar taşı kırıldı. Bazı mezarlarda çökme meydana gelirken, bazı mezarların mermer bölümleri ve mezar taşları kırıldı. Öte yandan 1939 yılında Türkiye sınırlarına dahil olan Hatay'da 1936 yılında Fransız askerleriyle Türk gençleri arasında çıkan çatışmada vefat eden Bekir Tankut ve Mustafa Sevgi adlı şehitlerin anısına inşa edilen şehitlik de depremde hasar gördü. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Kahramanmaraş Antakya Hatay Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Hatay'da depremde mezarlar da hasar gördü - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.