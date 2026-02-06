Haberler

Hatay'da depremde hayatını kaybedenler, mezarları başında anıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

HATAY'da 6 Şubat depremlerinin 3'üncü yıl dönümünde hayatını kaybedenler, mezarları başında anıldı.

HATAY'da 6 Şubat depremlerinin 3'üncü yıl dönümünde hayatını kaybedenler, mezarları başında anıldı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde yaklaşık 25 bin kişinin hayatını kaybettiği kentteki Narlıca Deprem Şehitleri Mezarlığı'nda anma programı düzenlendi. Programa, Vali Mustafa Masatlı, kent protokolü ve hayatını kaybedenlerin yakınları katıldı. Programda protokol üyeleri mezarlara karanfil bırakıp, dualar etti. Program, ziyaretin ardından sona erdi.

Haber: Alican GÜMÜŞ – Kamera: Yaşarcan SERİNTÜRK/ HATAY,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Şehri terk etti ama 6 Şubat'ı unutamadı! Depremin simge isminin dinmeyen acısı

Şehri terk etti ama 6 Şubat'ı unutamadı! Simge ismin dinmeyen acısı
Şenol Güneş'ten çok konuşulan yapay zeka sözleri

Yapay zeka için söyledikleri olay oldu
Jhon Duran hakkında bomba iddia: Para cezası veriyorlar, kolundaki saati veriyor

Duran hakkında bomba iddia: Verilen cezaya bakın ne teklif etmiş
Trump önüne geleni vurmaya devam ediyor! Bahanesi ise şimdiden hazır

Önüne geleni vurmaya devam ediyor! Bahanesi ise şimdiden hazır
''Saç örme'' akımına katılmanın bedeli ağır oldu! Amedsporlu futbolcuya dev ceza

''Saç örme'' akımına katılmanın bedeli çok ağır oldu
Şenol Güneş'ten çok konuşulan yapay zeka sözleri

Yapay zeka için söyledikleri olay oldu
Fener taraftarını kahreden gol

Fener taraftarını kahreden gol
İki ilde kuvvetli yağış! Can kayıpları var

İki ili gece afet vurdu! Uyarıları dinlemedi bu halde bulundu