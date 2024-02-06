Hatay'da depremde hayatını kaybedenler anıldı

MAHİR BAĞIŞ

Hatay'da, Asi Nehri'nin hemen yanındaki İnönü Caddesi üzerinde bulunan Rana Apartmanı, 6 Şubat depremlerinin simgelerinden biri olmuştu. Bugün, depremlerin yıldönümünde Rana Apartmanı önüne depremde hayatını kaybedenlerin ve hala henüz ulaşılamayanların isimlerinin yazdığı kağıtlar, karanfiller ve mumlar bırakıldı.

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerden en fazla etkilenen illerin başında gelen Hatay'da birçok bölgede depremde yaşamını yitiren yurttaşlar anılıyor.

Depremin 1. yılında Hatay'ın Antakya ilçesi Saray Mahallesi İnönü Caddesi üzerindeki Rana Apartmanı önünde yurttaşlar bir araya geldi.

Enkaz altında kalan yurttaşların isimleri, tek tek kağıtlara yazıldı, bir yıl önce binanın olduğu noktaya bırakıldı.

CANSIZ BEDENLER BİRBİRİNE SARILI HALDE BULUNMUŞTU

Rana Apartmanı'nda yaşamını yitiren 45 yaşındaki Mehmet Okay, eşi Ebru, çocukları 15 yaşındaki Hayrettin Yiğit ile 6 yaşındaki Beren Okay, yaşadıkları binanın enkazında cansız bedenlerine, birbirlerine sarılmış halde ulaşılmıştı.

İNSAN HAKLARI MÜCADELESİNE KATKI VERMİŞ HATİCE CAN DA BURADA YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ

İnsan hakları mücadelesinde önemli katkılar vermiş avukat Hatice Can, eşi Mithat Can ile birlikte otuz yılı aşkın süredir oturdukları Rana Apartmanı'nda son nefeslerini vermişti.