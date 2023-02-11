Hatay'da depremde hayatını kaybeden öğretmenin cenazesi Bodrum'da defnedildi Güncel Haberler "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitiren öğretmen Hatice Yurt Ökmen'in cenazesi, Muğla'nın Bodrum ilçesinde toprağa verildi. "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitiren öğretmen Hatice Yurt Ökmen'in cenazesi, Muğla'nın Bodrum ilçesinde toprağa verildi. Hatay İl Milli EĞitim Müdürlüğünde görevli matematik öğretmenleri Hatice Yurt Ökmen ve eşi Gökhan Ökmen, Hatay'daki evlerinin enkazında kaldı. Depremin ardından arama kurtarma ekiplerince enkazdan çiftin cansız bedenleri çıkarıldı. Öğretmen Hatice Yurt Ökmen'in cenazesi yakınları tarafından Bodrum ilçesine, eşi Gökhan Ökmen'in cenazesi ise İzmir'e getirildi. Bodrum'un Bitez Mahallesi'ndeki adliye camide öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Hatice Yurt Ökmen'in cenazesi, mahalle mezarlığında defnedildi. Cenaze namazına genç öğretmenin ailesi, yakınları, arkadaşları ile siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Törende genç öğretmenin ailesinin ve arkadaşlarının oldukça üzgün olduğu gözlendi. Kaynak: AA / Güncel Bodrum Muğla Hatay Güncel Haberler

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