Hatay'da depremde hayatını kaybeden Gökhan öğretmenin cenazesi toprağa verildi Güncel Haberler Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da yıkılan binanın enkazında hayatını kaybeden öğretmen Gökhan Akkıvanç Silivri'de toprağa verildi. Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da yıkılan binanın enkazında hayatını kaybeden öğretmen Gökhan Akkıvanç Silivri'de toprağa verildi. "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay Antakya'daki bir lisede rehber öğretmen olarak görev yapan Gökhan Akkıvanç, oturduğu binanın yıkılmasının ardından enkaz altında kaldı. Depremin ardından Akkıvanç'ın ailesi Antakya'ya gitti. Akkıvanç'ın cenazesi, enkazda çalışma yapan arama kurtarma ekiplerince çıkarıldı. Cenaze, Akkıvanç'ın ailesi tarafından yaşadıkları İstanbul Silivri'ye getirildi. Şerafettin Akıncı Camisi'nde öğlen namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Gökhan öğretmenin naaşı, Alipaşa Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze törenine, Akkıvanç'ın ailesi ve yakınları, Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Zekeriya Artar, siyasi partilerin ilçe temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Kaynak: AA / Güncel Kahramanmaraş Antakya Silivri Hatay Güncel Haberler

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